MotoGp, Savadori sostituisce Martin nei test Aprilia a Sepang

Aprilia Racing è pronta a dare il via alla stagione 2026. Il primo appuntamento in pista è fissato con il Test Shakedown a Sepang, in programma dal 29 al 31 gennaio, che vedrà impegnato il collaudatore Lorenzo Savadori. A seguire, sempre sul circuito malese, si svolgerà il test ufficiale dal 3 al 5 febbraio, con Marco Bezzecchi in pista insieme a Savadori.

Il test rider di Aprilia Racing, quindi, proseguirà il lavoro di sviluppo della RS-GP26 anche nei successivi tre giorni di test ufficiali, sostituendo Jorge Martin che continuerà il programma di recupero fisico. Martín, infatti, a metà dicembre si è sottoposto a due interventi di revisione nella sede chirurgica dello scafoide della mano sinistra e della clavicola destra. La decisione precauzionale serve a garantire al pilota spagnolo il pieno recupero della condizione fisica in vista dell’inizio del campionato. Martín sarà comunque presente in Malesia, insieme alla squadra, per seguire da vicino i lavori del team e lo sviluppo della RS-GP26.

“A Sepang - ha detto il cesenate Savadori - avrò molto lavoro in programma su tutte e otto le moto, comprese quelle del Trackhouse MotoGP Team, e ci saranno tante soluzioni nuove da provare, anche nei seguenti tre giorni di test ufficiali. Non vedo l’ora di scendere in pista per provare la RS-GP26. Riguardo Jorge, è importante che torni presto al pieno della forma fisica, ovviamente è un peccato non averlo in Malesia per i test, ma l’importante è che recuperi bene in vista dell’inizio della stagione”.