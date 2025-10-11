MotoGp, sarà Michele Pirro a sostituire Marc Marquez nel Gp d’Australia

Sarà Michele Pirro a sostituire Marc Marquez in Australia e forse anche in Malesia. Ducati ha annunciato ufficialmente che toccherà al suo collaudatore gareggiare fra una settimana in MotoGp. Per Michele si tratta della prima gara stagionale nel mondiale e arriva dopo il doppio successo nell’ultima tappa del campionato italiano Superbike in cui ha vissuto una stagione difficile.

Con i nuovi regolamenti che impediscono a Ducati di schierare il collaudatore come wild card, Pirro ha disputato una sola gara MotoGp lo scorso anno, in sostituzione di Fabio Di Giannantonio, nella gara finale di Barcellona, chiusa 20°.

«Sono ovviamente orgoglioso di poter tornare a correre in MotoGp - ha detto Pirro - ma allo stesso tempo sono dispiaciuto di doverlo fare sostituendo Marc Márquez, infortunatosi a Mandalika. A Marc mando i miei più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione, mentre io come sempre, darò il massimo per ben figurare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA