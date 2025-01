MotoGp, Rivola: “L’Aprilia è obbligata a puntare in alto e a vincere” VIDEO

Il faentino Massimo Rivola, con la presentazione della sfida 2025 di Aprilia, chiude i suoi primi anni in MotoGp con un successo: fare di una realtà impantanata nelle retrovie della griglia una delle protagoniste e apre alla sfida per il titolo con il nuovo direttore tecnico, Fabiano Sterlacchini, e il campione del mondo Jorge Martin, affiancato da un Marco Bezzecchi affamato di riscatto punta a vincere: la storia di Aprilia, con 54 titoli mondiali, lo chiede. “L’Aprilia è obbligata a puntare in alto e a vincere - ha detto Rivola - avere il campione del mondo è una responsabilità in più e nel medio e lungo termine l’obiettivo è vincere”.