Al Proday di Misano Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori si ritrovano in pista con Marco Melandri, Loris Capirossi, Marco Lucchinelli, Massimo Roccoli, Fausto Ricci e Jorge Lorenzo. L’iniziativa, voluta da Graziano Milone, patron di VMoto è giunta alla quinta edizione. Anche Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing, ha indossato casco e tuta per godersi la pista. “Sono felice per Bezzecchi, si meritava queste soddisfazioni, ora però restiamo calmi e aspettiamo le prossime due gare”.