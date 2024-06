Massimo Rivola è carico: “Con Martin non abbiamo più scuse dobbiamo puntare al titolo MotoGP. Il secondo obiettivo è il rinnovo di Vinales, altrimenti vorrei un italiano (Bezzecchi e Di Giannanonio in pole, ndr). Nel 2027 cambiano le regole, blocchiamo lo sviluppo delle MotoGP al 2025 e, se cambiano le regole, torniamo in Sbk”.