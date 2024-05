MotoGp, rinviato il Gp del Kazakistan

Spunta un nuovo contrattempo per il calendario del Motomondiale 2024. Dopo l’annullamento del Gran Premio di Argentina di Rio Hondo, ecco la notizia del rinvio del Gp del Kazakistan che avrebbe dovuto svolgersi il 15 e 16 giugno sulla nuova pista di Sokol. Secondo gli organizzatori del Motomondiale l’evento sarà recuperato “più avanti in questa stagione” ma è ancora presto per sbilanciarsi su una nuova data. Da settimane il Kazakistan è flagellato dal maltempo e dalle alluvioni, con migliaia di persone sfollate.