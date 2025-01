MotoGp, riecco Savadori, l’uomo-Aprilia al servizio di Martin e Bezzecchi: “C’è da lavorare tanto, ma i primi segnali sono buoni” VIDEO

“In inverno abbiamo lavorato tanto, abbiamo due ottimi piloti e non vedo l’ora di iniziare”. Il collaudatore cesenate Lorenzo Savadori riparte con Aprilia al servizio di Jorge Martin e Marco Bezzecchi: “Mi fa piacere che Bezzecchi sia stato contento del nostro lavoro. Sappiamo che dobbiamo lavorare parecchio e in Malesia ci sarà il primo test completo, ma i primi segnali sono molto incoraggianti”.

Il cesenate sarà wild card probabilmente in 6 gp, anche se non sono stati identificati quali e sarà al via dei primi test del mondiale 2025 per rodare non solo le due RsGp dei piloti factory, anche le due Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura