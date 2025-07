MotoGp, riecco Bastianini dopo l’infiammazione all’appendice: “Mi si era gonfiata la pancia, sembravo incinta”

Di rientro dopo l’assenza forzata in Germania, Enea Bastianini ha raccontato della sua infiammazione all’appendice che lo ha costretto al forfait: “Non ho avuto tempo per innervosirmi per il gp saltato, sono stato davvero male fino a domenica scorsa: mi si era gonfiata la pancia e sembravo incinta... Ho perso pure tre chili di peso. Quando domenica scorsa ho riacceso il cellulare, ho visto la gara e mi è spiaciuto non esserci. Non ho ancora la nuova sella, ma sto studiando i miei compagni di marchio per capire come essere veloce con questa Ktm e spero di essere sulla strada giusta”.