Motogp, Quartararo in pole a Silverstone, Bezzecchi in quarta fila

El Diablo Quartararo fa tripletta in Inghilterra, volando in 1’57”233, nuovo record della pista fatto girando in solitaria e senza scie. Per il francese e la Yamaha è la terza pole consecutiva, davanti ad Alex Marquez, che continua a fare volare i colori del Gresini Racing, e un buon Pecco Bagnaia, che continua a lamentare problemi all’anteriore. Quarto Marc Marquez che va lungo all’ultimo assalto senza cadere. Benissimo Aldeguer in seconda fila davanti a Miller. Per Marco Bezzecchi un 11° posto (nell’assalto finale era proprio in scia a Marc), con Bastianini 17° e Savadori 20°. Oggi alle 17 sprint race.