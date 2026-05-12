MotoGp, quando Marco Bezzecchi e Jorge Martin lottavano per il titolo mondiale in Moto3

Marco Bezzecchi torna a giocarsi un mondiale da protagonista come nel 2018 in Moto3 e come allora ritrova sulla sua strada Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Saprà batterli questa volta, dopo non esserci riuscito in quella stagione?

Chi dei tre è cresciuto di più in questo lungo periodo? Il 2026 potrebbe essere l’anno per regolare vecchi conti fra loro e cambiare l’inerzia del confronto. Il viserbese è stato quattro volte terzo nel mondiale, suo miglior risultato, ma solo in una stagione, quella di otto anni fa, è riuscito davvero a cullare il sogno del numero 1 sulla carena. Nelle altre tre disputò ottime stagioni senza però essere mai in lotta per il titolo: nel 2021 fu 3° in Moto2 con la Kalex del VR46 dietro alla coppia del team Ktm Ajo formata da Remy Gardner e Augusto Fernandez, che chiusero la stagione nell’ordine, a giocarsi davvero la corona. Stesso discorso nel 2023 con la Ducati Mooney del VR46 con Pecco Bagnaia e Jorge Martin a precederlo di un centinaio di punti e lui nel finale di stagione, fermato da un infortunio, mentre lo scorso anno con l’Aprilia, nulla ha potuto con Marc Marquez versione extraterrestre e suo fratello Alex fortissimo.

Nel 2018 Martin e Diggia erano nel team Moto3 di Fausto Gresini. La lotta fu fra Jorge e Marco su una Ktm dell’austriaco Pruestel (uscito dal circus). Nel finale Fabio riuscì a passare un Bezzecchi in calo: 260 punti per Martin, 218 per Di Giannantonio e 214 per il viserbese con soli 11 punti nelle ultime tre gare contro i 56 di Jorge e i 43 di Fabio.

Ora Martin e Bezzecchi sono nello stesso team, mentre Diggia è diventato l’uomo di punta della Ducati.

Chi ha fatto più progressi in questi anni? Martin ha centrato più vittorie diventando campione del mondo MotoGp nel 2024, con un team satellite, il Prima Pramac. Per lui 19 vittorie e 63 podi, un 2° posto in MotoGp nel 2023, senza ottenere particolari piazzamenti negli altri anni. Per Di Giannantonio il miglior campionato è stato il 2018, chiuso al 2° posto, mentre l’altro miglior risultato è il 6° posto dello scorso anno: quattro successi per lui in carriera, due in Moto3 nel 2018, uno in Moto2 nel 2021 e un altro in MotoGp nel 2023 col Team Gresini (29 podi). Bezzecchi ha quattro terzi posti, 15 vittorie e 43 podi.

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