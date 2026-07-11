MotoGp: qualifiche ai fratelli Marquez, altra caduta per Bezzecchi che partirà ottavo

Marc Marquez non sbaglia e scatta dalla pole, in 1’19”042, mentre Marco Bezzecchi vola a terra al quinto minuto e sarà 8°. La speranza è che Bez non si sia fatto male: il volo in un curvone veloce a 160 chilometri orari, mentre era 3° in 1’19”613. Prima fila tutta Ducati con Marc a precedere il fratello Alex e un ottimo Fabio Di Giannantonio. Seconda fila per Raul Fernandez e Ai Ogura, che precedono un buon Quartararo svegliato dalla buona prestazione di Miller, subito in Q2. Per il francese 2° crono in Q1 e poi seconda fila. Morbidelli apre la terza, grazie alla scia di Diggia, e sarà affiancato da Bez e Jorge Martin . Strano che i factory siano ancora una volta battiti dai clienti Trackhouse. Quarta fila Acosta, Bagnaia, primo in Q1, e Miller. Per Enea Bastianini un 17° amaro, in 1’20”370, rallentato da Moreira in uno dei suoi assalti. Il riminese era veloce nei primi due settori, non nel terzo e quarto . Ricordiamo che il brasiliano e Morbidelli dovranno cedere tre posizioni in griglia per aver percorso lentamente le traiettorie durante le pre qualifiche. Questo darà a Enea la 16esima casella domani. Oggi alle 15 sprint.