MotoGp: pole record di Bagnaia, Bastianini e Bezzecchi fuori dai primi dieci

SuperPecco in Q2 con 1’30”540, ma Martin e Vinales gli arrivano vicini e scatteranno al suo fianco, tutti e tre sotto l’1’31! Male le qualifiche di Bez,15° dopo essere finito a terra nel finale della Q1, e di Bastianini, 11° alle spalle di Acosta. Sorride il Gresini Racing che piazza Alex Marquez 4° e suo fratello Marc 6° con 5° Aleix Espargaro. Proprio per passare l’alfiere dell’Aprilia, l’8 volte campione del mondo si è steso in Q2. Bene Savadori: 18° per il cesenate, vicino ad Oliveira e davanti ad altri 5 piloti. Alle 15 gara Sprint ma per Bez e Bestia sarà dura.