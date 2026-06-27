MotoGp: pole di Martin, Bezzecchi in prima fila, Bastianini solo 11°

Marco Bezzecchi centra la prima fila, ma Jorge Martin e Ai Ogura fanno meglio di lui! Pole di Martin che non la prendeva dal 2024, in 1’50”812, conquistata proprio in scia al viserbese, che si ferma a1’50”845, mentre Ogura è a 1’50”823. È super festa di Noale con il 4° di Raul Fernandez, lo spagnolo aveva fatto meglio di tutti all’ultimo, ma la pole gli è stata cancellata perché ha toccato il verde per un attimo...una “pizzicata” che costa tanto a Raul. Per la vittoria è facile immaginare un derby Aprilia sia nella Sprint che nel gp vero e proprio. “Sempre bello fare la prima fila - dice Bezzecchi - Sono contento del lavoro fatto. Mi spiace un po’ perché nel giro buono ho trovato bandiera gialla. Al via sarà un’incognita seNza abbassatore davanti”. Ducati insegue con Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, lo spagnolo si vede cancellare numerosi giri per aver toccato il verde. Ottavo è Pedro Acosta, fermatosi ancora una volta per problemi tecnici alla sua Ktm, mentre Enea Bastianini è solo 11° facendo peggio di Quartararo e Mir passati dalla Q1. Non gira Alex Marquez, mentre Fermin Aldeguer si ritira dalla gara. Per Morbidelli il 13°, mentre Marini è 17°. Alle 15 vedremo una grande battaglia. Sembra che Ai Ogura sia il più bravo a partire senza holeshot.