MotoGp, pole di Martin al Mugello, Bastianini in seconda fila

Pole position di uno dei piloti più attesi e con un tempo da urlo. Jorge Martin firma il tempo record di 1:44.504 al Mugello e partirà davanti a tutti. Con lui in prima fila Francesco Bagnaia (che però domenica sarà retrocesso in quinta casella dopo la penalità di ieri) e Maverick Vinales. in seconda fila, 4° tempo per Marc Marquez, 5° Enea Bastianini e 6° un ottimo Franco Morbidelli. Niente da fare per Marco Bezzecchi, 16° e costretto a partire dalla quinta fila. Ottava fila e 22° tempo per Lorenzo Savadori, wild-card con l’Aprilia. Alle 15 la Sprint Race. Bagnaia scatterà 2° nella Sprint di oggi ma 5° nella gara di domenica dopo la penalità per aver rallentato Alex Marquez nelle pre-qualifiche.