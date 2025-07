MotoGp, pole di Marc Marquez, anche Bezzecchi in prima fila al Sachsenring

Marc Marquez danza sul bagnato del Sachsenring e centra la pole in 1’27”812. Alle sue spalle uno Johann Zarco splendido sull’acqua e capace di scendere sotto 1’28 dopo essere stato 1° in Q1, oltre a un ottimo Marco Bezzecchi 3° in 1’28”232. “È stata bella - dice felice il Bez - sono contento. Era tosta rispetto alla Fp2, tutta un’altra pista, in Q2 pioveva davvero. Sono entrato con la media, ma non era la scelta giusta, ho messo la soft e ho preso il ritmo. In gara non sarà facile, bisogna scaldare bene il lato destro della gomma”.

Quarto posto per Franco Morbidelli, che cade nel finale mentre cerca di migliorare. In seconda fila con lui Pedro Acosta con la Ktm e un ottimo Alex Marquez, dolorante alla mano con la Ducati Bk8Gresini. Le Yamaha aprono e chiudono la terza fila con Quartararo e Miller, caduto ad inizio Q2; fra i due Di Giannantonio, con Brad Binder 10°, ma il sudafricano aveva fatto il 6°, cancellato per la caduta di Morbidelli. Per Bagnaia un 11° davanti a Vinales, volato a terra e non rientrato in pista, dopo essere stato 2° in Q1. Per Savadori un 20°, mentre Aldeguer è 14° dietro a Oliveira. Marc Marquez è il superfavorito della sprint che scatta alle 15, con Zarco, Bez, Morbido, Acosta e Binder che si giocano il podio.