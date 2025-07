MotoGp, pole di Bagnaia a Brno, c’è Bezzecchi in seconda fila

Pecco Bagnaia finalmente risponde a Marc Marquez e centra la pole a Brno, partendo dalla Q1. Bene Marco Bezzecchi 4° malgrado un dritto proprio nel finale, mentre Enea Bastianini è 11° davanti a uno Jorge Martin che graffia poco, anche perché prende la scia di Marco proprio mentre compie l’errore che lo porta fuori.

Q1 e Q2 diventano il regno di Pecco, che trema in entrambe ma risorge in 1’52”303. Nelle prime, infatti, batte con qualche patema in 1’52”712 Raul Fernandez, che schiaffa la Sua Aprilia Trackhouse al 6° in griglia, e Fabio Di Giannantonio, 13°; nelle seconde sfida i fratelli Marquez, Alex in un vero e proprio duello di sorpassi, per difendere il proprio miglior crono e la scia di Marc. Quando il compagno di squadra lo distanzia all’ultimo giro utile facendo segnare il nuovo record in tre settori, sembra ancora una volta padrone, ma nel finale la Gp25 numero 93 vola via (fra l’altro in una curva dove era appena caduto Zarco e dovrebbe essere penalizzato con un long lap).

Pole di Pecco che torna a gustarsi la vetta e sarà affiancato da Marc e da un Fabio Quartararo sempre ottimo in Q2. Peccato per Bez che apre la seconda fila ed è protagonista di un fuoripista con cadutina finale a 3’ dal termine, in fondo al rettilineo di partenza. In quel momento in scia aveva Martin. Fra lui e Fernandez troviamo la Honda di Mir, con Acosta, Alex Marquez, del Bk8 Gresini, e Zarco in terza, mentre Miller, volato anche lui a terra nel finale, apre la quarta condivisa con Bestia, che non incide molto, e Martin.