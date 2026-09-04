MotoGp, Pol Espargaro anche a Misano sulla Ktm Tech 3 al posto di Viñales

Lo spagnolo della Red Bull KTM Tech3 Maverick Viñales salterà anche il prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (11-13 settembre) per proseguire il suo percorso di recupero, e Pol Espargaró lo sostituirà anche a Misano per il 14° appuntamento della MotoGp. Espargaró è tornato nel box Tech3 per la gara di Silverstone e ha poi sostituito Viñales anche nel successivo appuntamento ad Aragón. La prossima settimana lo spagnolo salirà di nuovo a bordo della RC16, questa volta al Misano World Circuit Marco Simoncelli, mentre Viñales prosegue la sua riabilitazione.