MotoGp, Pirro al posto di Alex Marquez al Mugello per il Gresini Racing

Michele Pirro al Mugello con il Gresini Racing. Il collaudatore Ducati sostituirà Alex Márquez nel week-end MotoGp del GP d’Italia. La squadra faentina ha ufficializzato la presenza del collaudatore ufficiale Ducati MotoGp al fianco di Fermin Aldeguer per il round in programma dal 29 al 31 maggio all’Autodromo Internazionale del Mugello, dove Pirro prenderà il posto dell’infortunato Alex Márquez. Il pilota spagnolo sarà infatti costretto a saltare sia il GP d’Italia che il successivo appuntamento del Balaton Park per concentrarsi sul recupero dopo il violento incidente avvenuto a Barcellona. “Tornare a correre in MotoGp è sempre speciale - ha detto Pirro - soprattutto al Mugello davanti al pubblico italiano e su una pista che per me ha un significato particolare. Prima di tutto voglio mandare un grande in bocca al lupo ad Alex per una pronta guarigione. Ringrazio Ducati e il Team Gresini Racing per la fiducia: cercheremo di fare il massimo fin dal primo turno per aiutare la squadra e vivere al meglio questo weekend.”