MotoGp, “Pigiamino” Giribuola, l’amico fidato decisivo nella rinascita di Bastianini

Nella “resurrezione” di Enea Bastianini c’è il contributo di un “pigiamino” speciale. Alberto “Pigiamino” Giribuola è infatti il capotecnico che segue il pilota riminese nel box della Ktm Tech 3. Il ravennate è in MotoGp da 17 anni, vanta sette stagioni al fianco di Andrea Dovizioso e tre con Bastianini, le prime due quella del debutto con “Avintia” e la successiva con il “Gresini Racing”, e questa con la casa austriaca e il team francese. E’ lui che deve capire cosa serve al riminese per andare forte e mettere in mostra tutto il suo talento. Finalmente Enea ha ritrovato la via del podio. «Quella di sabato (podio nella Sprint di Brno) è stata una gran bella giornata anche se era iniziata un po’ in salita perché in qualifica c’è stato un po’ di traffico e non siamo riusciti a esprimere tutto il nostro potenziale. Siamo partiti all’ 11° posto, ma finire sul podio al 3° posto ripaga di tanti sacrifici fatti quest’anno» Come siete riusciti a uscire dalle sabbie mobili della coda del gruppo? «E’ stato un percorso che abbiamo fatto naturalmente non una cosa immediata. Al Mugello abbiamo trovato un po’ più di costanza, soffrivamo di qualche errore di troppo in gara e anche in qualifica e ci penalizzava troppo, poi ad Assen abbiamo messo a posto altri dettagli che ci hanno permesso di essere un po’ più competitivi e non solo di non fare errori, mentre qui siamo riusciti, anche grazie al fatto che è una pista abbastanza amica che ci da la possibilità di sfruttare il nostro potenziale come le frenate da dritto, di mettere tutto insieme».

Trampolino di lancio

L’impressione è che il risultato non sia episodico e che vedremo Bastianini ancora davanti nel prosieguo del campionato 2025. «Non penso che questo sia un episodio isolato, Abbiamo lavorato veramente con dedizione su ogni dettaglio, quindi siamo più sicuri della nostra base e di come partiamo durante il fine settimana. Anche il fatto che qui non si corresse dal 2020 ha pareggiato un po’ il livello con le case che di solito hanno più dati rispetto a noi grazie agli anni precedenti e siamo riusciti a essere decisamente più sul pezzo». L’impressione è che Enea abbia bisogno di un clima familiare per rendere al meglio, un po’ quello che anche il Tech 3, come era il Gresini, fornisce. «Lui deve divertirsi in generale. Gli piace l’atmosfera rilassata, come se si girasse fra amici. Quando è rilassato da’ il meglio. In questo week-end l’ho visto subito a suo agio. Forse si sta trovando più a casa perché conosce meglio il team e le persone. Piano piano abbiamo superato i problemi e questo ha creato una simbiosi con il team che è importante».

“Lingue” diverse