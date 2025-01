MotoGp, per Bezzecchi allenamento speciale in Indonesia con la Vr 46 - Gallery

Allenamento speciale per Marco Bezzecchi e la VR46 Academy a Mandalika, in Indonesia. A margine della presentazione del team VR46 Pertamina Enduro di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (quest’ultimo con il modiglianese Matteo Flamigni come capotecnico) sta andando in scena un grande evento promozionale sul tracciato indonesiano. Con l’appoggio dello sponsor principale del team, la Academy VR46 si è presentata in pista. Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli sono saliti su due rosse Panigale V4, Bez su una nera Aprilia RSV4 e Luca Marini su una Honda CBR. Ha girato anche Celestino Vietti, con la motociclisti di Marco, mentre Andrea Migno si è trovato in un doppio ruolo: assistente dei piloti MotoGP ed insegnanti di tanti giovani pilotini locali, seguiti da Pertamina. Bez è apparso carico e di buon umore, anche se debilitato dalla febbre. Essere pilota factory gli regala una grande carica. A guidare la delegazione Gianluca Falcioni, manager della Academy VR 46. L’allenamento è particolarmente utile, visto che fra pochi giorni si inizia a fare sul serio con i primi test 2025 della MotoGp.