MotoGp, pazzesco Bastianini: a Misano è un trionfo

Un duello mozzafiato ed Enea Bastianini all’ultimo giro passa di forza Jorge Martin, che alza il braccio e protesta. Il riminese trionfa a Misano dopo una gara entusiasmante. Secondo posto per Jorge Martin, terzo Marc Marquez davanti a Marco Bezzecchi.

Al via parte molto aggressivo Martin e si ritrova davanti nei primissimi metri, poi un grintoso Bagnaia lo infila alla prima curva e si ritrova subito al comando davanti allo spagnolo e a Bastianini, mentre Bezzecchi chiude il primo giro al 7° posto alle spalle di Marc Marquez. In avvio di secondo giro esce di scena Binder mentre era quinto, con Martin a soffiare sul collo di Bagnaia. I primi giri sono entusiasmanti, con i due leader a darsi battaglia e Bastianini subito dietro. Al terzo giro Martin infila il numero uno della Ducati e si porta al comando. Bastianini non sta certo a guardare e al 5° giro supera Bagnaia e si porta al secondo posto.

Il piemontese sembra in difficoltà, mentre il riminese della Ducati numero 23 bracca Martin. Al 9° giro scivola Acosta finendo ko mentre era quarto, con Bezzecchi che sale in quinta posizione dietro Marquez. A 7 giri dalla fine cala il gelo su Misano, con la caduta di Bagnaia alla curva Quercia al 20° giro.

Il duello degli ultimi giri tra Bastianini e Martin è da togliere il fiato: il riminese attacca come un forsennato e mette una pressione pazzesca allo spagnolo, fino al sorpasso finale.