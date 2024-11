MotoGp, ora è ufficiale: Pirro al fianco di Bezzecchi a Barcellona

Sarà un ultimo GP del 2024 ricco di emozioni per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Da un lato una Barcellona solidale che accoglie, con una serie di eventi e un’asta benefica, il gran finale della stagione con il cuore a ricordare Valencia e l’alluvione di due settimane fa. Dall’altro Marco Bezzecchi (26 anni proprio domani ndr) che scenderà in pista per l’ultima volta con i colori della squadra di Tavullia e dividerà il box con Michele Pirro.

Capitolo finale di una bellissima storia, quella di Marco e il VR46 Racing Team dopo 5 stagioni insieme tra Moto2 e MotoGP. Due terzi posti nella generale (P3 nel 2021 in Moto2 e P3 nel 2023 in MotoGP ndr), il titolo di Rookie of the Year in MotoGP nel 2022 e il primo storico successo nella classe regina al GP di Argentina nel 2023. 29 podi totali (14 in Moto2, 9 in MotoGP e 6 nella Sprint ndr), di cui 6 vittore (3 in Moto2 e 3 in MotoGP ndr), per un percorso di crescita ricco di emozioni e grandi soddisfazioni. Attualmente 12esimo (144 punti) nella generale, Marco torna al lavoro dopo una settimana non facile in Malesia. L’obiettivo è ricucire per quanto possibile il gap dai primissimi prima di intraprendere una nuova avventura professionale.

Ancora convalescente dopo l’intervento alla spalla sinistra dello scorso sabato e, come previsto, costretto a saltare le ultime due gare in calendario, Fabio Di Giannantonio. Lascerà la sella della sua Desmosedici GP a Michele Pirro che si unirà alla squadra sia per il GP che per il successivo test ufficiale del martedì. Per il tester ufficiale Ducati Corse sarà la prima volta in pista nella Top class nel 2024.