MotoGp, ora è ufficiale, Bulega con la Ducati a Portimao e Valencia: “Un sogno che si avvera”

Ora è ufficiale: Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez nelle ultime due gare di Portimao e Valencia in MotoGp con la Ducati. “Sono molto contento - ha detto Bulega - di poter chiudere una stagione come questa con una sorpresa dell’ultimo minuto. Debuttare in MotoGP è il sogno di ogni ragazzo che aspira a diventare pilota. In più, poter guidare la moto Campione del Mondo per le ultime due gare del 2025 rende tutto ancora più emozionante. Sarà una grande scommessa, non ho aspettative. Prenderò questa esperienza con calma, soprattutto perché finora ho potuto provare la Desmosedici GP solo a Jerez. Detto questo, sono sicuramente motivato a fare bene e a dare il massimo. Grazie a Ducati e Ducati Corse per la fiducia, a Claudio, Gigi, Mauro, Davide, Stefano e Serafino per avermi fatto sentire il loro pieno supporto e al Team Aruba.it Racing, con cui abbiamo chiuso una stagione da protagonisti”.