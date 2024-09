MotoGp, oltre 163mila spettatori: record storico per Misano VIDEO

Misano festeggia un’edizione storica col record di pubblico da quando il Motomondiale è tornato in Romagna. Sono 163.558 gli spettatori del week-end, battuto il record del 2018 (158.120).

Venerdì gli spettatori sono stati 28.646, dato che ieri è salito a 45.234 fino agli 89.678 di oggi.

Oltre 2 milioni di spettatori dal 2007 ad oggi

“È stata una edizione straordinaria - hanno detto gli organizzatori in una nota - all’altezza delle migliori di questi venti gran premi consecutivi che abbiamo promosso sul territorio. Sommando i numeri degli ingressi di questi anni, oggi abbiamo superato quota 2.000.000, un traguardo solo rallentato nelle edizioni 2020 e 2021, ora di nuovo in forte crescita. Lo sport ha l’incredibile virtù di sapersi sempre rilanciare sulla spinta dei grandi talenti che ne sono protagonisti e la passione popolare completa eventi come il Gran Premio di San Marino e della Rimini. Siamo molto soddisfatti dei numeri di un’intera settimana che ha sostenuto anche l’economia del territorio, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo organizzativo e in particolare le forze dell’ordine, oggi sottoposte ad uno sforzo particolare per via del grande flusso di gente in ingresso e in uscita da Misano”.