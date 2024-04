MotoGp: nella Sprint trionfa Viñales su Marc Marquez, Bastianini 6°, Bezzecchi solo 13°

L’aveva promesso dopo la pole position e l’ha fatto. Maverick Viñales vince per distacco. Dopo essersi preso la prima casella del Gp aveva affermato di voler “liderare” fin dal primo giro. Acosta aveva promesso di attaccarlo, alla fine è stato 4° dietro Marc Marquez, ottimo 2°, e a Jorge Martin che allunga in vetta alla classifica (+24). Quinto Aleix Espargaro che, insieme a Martin salta un Bastianini che si prende il 6° posto finale attaccando Miller nel finale. Ottavo Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi sbaglia nelle prime battute e va largo, chiudendo 13° in coda al gruppetto guidato dal Bestia.