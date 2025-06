MotoGp, Nel Gp di Aragon l’accoppiata Marc Marquez-Ducati si conferma fuori categoria: 2° Alex Marquez, poi Bagnaia. Bezzecchi risale dal 20° all’8° posto

Marc Marquez domina nella “sua” Aragon. Il campione della Ducati Lenovo viaggia verso il 9° titolo mondiale che gli permetterebbe di raggiungere... “l’amato” Valentino Rossi. Alex Marquez spinge fortissimo e chiude alle spalle del fratello, precedendo un Pecco Bagnaia parzialmente rinato. Pedro Acosta porta la Ktm a un ottimo 4° posto, mentre Franco Morbidelli difende il 5° da un arrembante Fermin Aldeguer. Il duello fra i due dura fin sotto la bandiera a scacchi e regala bellissimi sorpassi. Joan Mir con la Honda centra un solido 7° davanti a un SuperBez. Bezzecchi è fra i tre che riescono a scendere sotto l’1’47, insieme ai fratelli Marquez, ma paga una Q1 tragica (era 20° in griglia) e i primi 4 giri caotici in cui perde tempo con Bastianini e Rins. Alla fine porta a casa 8 punti, ma poteva giocarsi una top 5. Di Giannantonio è 9°, con un discreto Enea Bastianini che sale al 12° e Lorenzo Savadori che arriva 17°. Cadono in quattro: inizia Zarco mentre era 11°, poi Binder 5°, Quartararo 10° e Vinales 8° in scia a Mir.