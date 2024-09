MotoGp, Nadia Padovani: “I fischi a Marquez? Mi sono vergognata di essere italiana” VIDEO

Fausto Gresini come si sarebbe trovato con Marc Marquez? Nadia Padovani non ha dubbi: “Bene. E’ sempre stato un idolo anche per mio marito. Fausto ammirava il suo talento e oggi penso che sia orgoglioso di noi per quello che siamo riusciti a fare. C’è Marc Marquez nella sua squadra e so che Fausto ne è fiero”.

Resta il fatto che lo fischiano dopo una vittoria e succede solo in Italia. Come Paese non ci facciamo una gran figura e c’è da lavorare in questo senso. “Io dico che ci vuole rispetto per ragazzi che vanno a 350 orari e rischiano la vita ogni volta che salgono in moto. Dico la verità: io mi sono vergognata di essere italiana, perché questo è sport, uno fatto di professionisti che ci mettono l’anima e dedicano la vita alla ricerca di risultati importanti, poi c’è un altra cosa che mi ha ferito”.

