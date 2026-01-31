MotoGp, Nadia Padovani: “Alex Marquez può entrare nelle posizioni che contano in ogni gara”

A Kuala Lumpur tempo di presentazione ufficiale per il Gresini Racing, con la squadra faentina che quest’anno entrerà nella sua 30esima stagione MotoGP. “Ci lasciamo alle spalle - ha detto Nadia Padovani - una stagione 2025 ricca di conferme e guardiamo al 2026 con entusiasmo e grande determinazione. Le aspettative restano alte: abbiamo una squadra solida, con tanta esperienza alle spalle, e due piloti di enorme talento pronti a dare continuità al percorso di crescita intrapreso in questi anni. Fermín Aldeguer è entrato nel progetto con naturalezza e personalità, dimostrando fin da subito di avere i valori e l’approccio giusti e anche se in questo momento è “ai box” sarà presto dei nostri, mentre Alex Marquez ha tutte le carte in regola per essere stabilmente protagonista e lottare per le posizioni che contano in ogni weekend di gara. Crediamo molto in questo binomio e nel lavoro che stiamo portando avanti insieme. Siamo davvero orgogliosi del nuovo progetto: una moto dal carattere forte, essenziale, che rispecchia perfettamente la nostra identità e la nostra voglia di continuare a sorprendere”.