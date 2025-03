MotoGp: monologo Marquez con Marc e Alex, Bagnaia quarto, giornata nera per i romagnoli

La legge di Marc Marquez continua a essere rispettata da tutti e in una domenica dominata dalla Ducati, Pecco Bagnaia è solo 4°. Marc resta dietro al fratellino Alex, sempre fortissimo con la Ducati Bk8Gresini, ma lo salta a cinque tornate dal termine e va a vincere in solitario. Terzo un ottimo Franco Morbidelli, che ha il modiglianese Matteo Flamigni come capotecnico, che resiste al ritorno di Pecco. Quinto Fabio Di Giannantonio che salta all’ultimo giro Zarco dopo aver impiegato tanto giri a piegare Binder. La prima moto non Ducati è la Honda LCR del francese. Giornata no per la Romagna: Lorenzo Savadori non parte per una spalla sublussata, Marco Bezzecchi tampona Quartararo al via, mentre Enea Bastianini è portato a terra al secondo passaggio da Raul Fernandez e chiude 18°: una Caporetto. Il 2025 appare di Marc Marquez e della sua famiglia....