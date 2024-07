La MotoGP raddoppia nella Motor Valley 2024. Salta ufficialmente il Gp del Kazakhstan e al suo posto la Romagna raddoppia a Misano. L’annuncio odierno del detentore dei diritti della MotoGP Dorna Sports viene accolto con grande soddisfazione ed è già partita la macchina organizzativa in vista del Gran Premio dell’Emilia-Romagna dal 20 al 22 settembre. Una trattativa velocissima, chiusa in una settimana. Oltre all’appuntamento del 6-8 settembre, uno splendido bis per la Romagna.

Soddisfazione mista ad orgoglio, perché è un evento dall’impatto straordinario, sia per la promozione del territorio che per l’indotto economico che ricade sull’industria dell’accoglienza.

La scorsa edizione della MotoGP, nel 2023, produsse una ricaduta sul territorio pari a 80,256 milioni di euro, innalzando di un punto, a 9,1, il moltiplicatore rispetto all’investimento organizzativo per l’evento.

Lo studio di Trademark Italia aveva evidenziato dall’edizione 2023 la quota del 46% quali spettatori esordienti, il 39% di repeaters con altre presenze a MWC in passato, mentre il 15% era la quota di pubblico fedele ogni anno.

Un evento che ha avuto grande impulso dalle gare sprint del sabato, con l’impennata di acquisto degli abbonamenti con acquirenti che mediamente provengono da distanze di almeno 300 km da MWC.

La partecipazione è prevalentemente di gruppo: 40% fra amici, 29% in coppia e 28% in famiglia. Solo il 3% dei visitatori è da solo. L’alloggio, per il 74% è in albergo, il resto in campeggio (9%), appartamenti (8%), B&B (6%) e agriturismo (3%).

Così Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentore dei diritti della MotoGP: “Siamo molto felici di annunciare che abbiamo raggiunto l’accordo per organizzare il Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Misano. La pista è una delle classiche del calendario e offre uno spettacolo fantastico in una delle capitali di questo sport, dove la passione per la MotoGP è leggendaria. Correre poi a Misano a fine settembre è una scelta logica. Puntiamo a creare il calendario più efficiente possibile e questo evento segue perfettamente questa filosofia, permettendoci di ridurre al minimo i chilometri extra che altrimenti avremmo dovuto prevedere prima dei nostri eventi in Asia. Ringraziamo Misano e l’Emilia-Romagna per averci accolto per questo evento. Non vediamo l’ora di arrivare da voi per goderci questo doppio appuntamento con i Gran Premi di San Marino e della Riviera di Rimini e dell’Emilia-Romagna”.

Felice Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico: “Due Gran Premi di MotoGP in quindici giorni sono un magnete potentissimo per la nostra industria dell’accoglienza e si collocano in un periodo strategico per la nostra economia più importante. Ci facciamo sempre trovare pronti a cogliere le opportunità utili all’obiettivo, abbiamo lavorato bene e velocemente per creare tutte le condizioni. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna, attenta e tempestiva nel sostegno. Si aggiunge così un’altra perla alla collana di eventi sportivi straordinari di questo 2024. Come Sindaco della città sono felice e sono certo che tutti insieme sapremo vincere anche questa sfida”.

“Al Misano World Circuit abiamo intrapreso – commenta Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica Spa - un percorso di sviluppo del circuito legato ad una visione di sostenibilità globale che in questi ultimi anni ci ha visti premiati a livello internazionale per la sostenibilità ambientale, la qualità dei bilanci e pochi giorni anche fa col prestigioso Compasso d’Oro per la capacità di veicolare un territorio coi colori della pista. Una qualità aziendale che consente di cogliere opportunità come quella del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, per il quale ringrazio la Regione e tutte le Istituzioni che ci affiancano, oltre a Dorna Sport. Pensavamo fosse già un 2024 straordinario, ora alziamo ancora l’asticella e si profila la possibilità di tagliare il traguardo record di un milione di presenze nei dodici mesi”.

“L’evento annunciato – aggiunge Andrea Albani, managing director MWC - riconosce al circuito la capacità di rispondere tempestivamente ad ogni sfida grazie ad un team appassionato e professionale, che rende possibile vincerle. Una soddisfazione ulteriore anche per tutto quel sistema di imprese che riunite a MWC Square ci ha dato fiducia. Siamo attrattivi per le attività di comunicazione e di relazioni per brand prestigiosi, è un elemento decisivo per guardare al futuro con rinnovata fiducia”.

Prevendite e promozioni speciali per assistere ad entrambi gli eventi

Lunedì 22 luglio sulla piattaforma www.ticketone.it si avvieranno le prevendite dei biglietti del Gran Premio dell’Emilia-Romagna del 20-22 settembre 2024. Sarà previsto uno sconto del 30% per chi avrà acquistato il biglietto del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre 2024) entro il 21 luglio. A questo link i dettagli: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp2promo30/ Saranno anche proposte altre modalità di acquisto combinato dei due eventi con interessanti promozioni a breve disponibili sul sito www.misanocircuit.com