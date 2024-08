MotoGp, Misano pronta ai due Gran Premi di settembre: “Per ogni euro investito, ne arrivano 18 di ritorno economico”

Manca un mese al Gran Premio dell’Emilia-Romagna di MotoGP, in programma a Misano World Circuit dal 20 al 22 settembre. Come da tradizione, il semaforo verde che introduce al Gran Premio è la presentazione del poster ufficiale, davvero rivoluzionario e che porta la firma del genio creativo di Aldo Drudi, all’opera con la sua Drudi Performance.

Già in passato, nel 2020 e 2021, ma solo per tamponare le restrizioni della pandemia, il territorio aveva ospitato due appuntamenti nella stessa stagione. Stavolta è diverso e ci sono tutte le condizioni per centrare un grandissimo risultato in termini pubblico e di visibilità mediatica nel finale di stagione turistica. Parte quindi anche il countdown verso quello che sarà l’ultimo appuntamento europeo prima dei cinque previsti oltre oceano e del gran finale a Valencia di metà novembre.

Facile immaginare l’impennata della passione sportiva che il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre) e il Gran Premio dell’Emilia-Romagna (20-22 settembre) determineranno in una stagione sportiva così combattuta ed esaltante in tutte le categorie.

“Il 2024 sta scrivendo la storia dello sport di vertice nella Sport Valley dell’Emilia-Romagna – commenta l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini – con la partenza del Tour de France, gli Open d’Italia di golf, le partite della Nazionale di calcio, la Coppa Davis e tanti altri eventi. Straordinario il palinsesto della Motor Valley con la Formula E, la Formula 1, il WorldSBK, due MotoGP e tanti altri appuntamenti. Abbiamo stimato un ritorno economico sul territorio di 18 euro per ognuno investito e senza presunzione credo che non esista al mondo un calendario del genere. Tutto ciò è possibile grazie alla capacità di condividere obiettivi comuni e di darvi sostanza grazie alla laboriosità e all’efficienza globale che questa regione esprime”.

“Lo sport sarà il traino di un settembre che ha tutte le premesse per essere un mese turisticamente davvero positivo per l’intero territorio - dice il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad - oltre al doppio appuntamento col motomondiale, solo a Rimini avremo i World skate games 2024, i mondiali di pattinaggio artistico o restando in tema di motori la Transitalia Marathon. Eventi che hanno un effetto positivo in termini di presenze, indotto e dunque di economia e lavoro e che contribuiscono a guardare a settembre non più come ‘coda’ della stagione estiva, ma come periodo centrale di una Romagna che per offerta, capacità di accoglienza e servizi si presenta attrattiva ogni stagione dell’anno”.