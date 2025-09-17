MotoGp, Misano lo ha confermato: Marc Marquez e Bezzecchi super dopo la pausa

L’epilogo del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con Marc Marquez che batte Marco Bezzecchi (foto Fini)
Marco Bezzecchi sta facendo il vice Marc Marquez nelle ultime gare. Dopo la sbornia di emozioni del Gp Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini abbiamo fatto i conti sui punti raccolti da tredici piloti nelle quattro gare che si sono svolte dopo la pausa estiva: Austria, Ungheria, Catalogna e Misano Adriatico.

In quattro Gp il leader del mondiale ha preso 131 punti, frutto di due bottini pieni, 37 punti (vittoria Sprint Race 12 e gara domenicale 25), una mezza battuta di arresto col scondo posto di Barcellona (32 punti) e i 25 al “Simoncelli” dopo lo zero nella Sprint.

Bezzecchi, malgrado il pesantissimo doppio zero a Barcellona, è secondo in questa speciale classifica a 73 con una vittoria in una Sprint, oltre a un secondo posto e due terzi nei Gp oltre a un 4° e un 7° in due gare del sabato.

Lo seguono da vicino Alex Marquez che con 69 punti conserva un bel vantaggio in classifica generale sul viserbese (101 punti fra i due) per la gioia del Bk8Gresini e dei suoi fans e Pedro Acosta, che con la Ktm si porta a casa 64 punti, grazie a un podio e due quarti posti nei Gp, un 3°, un 4° e un 5° nelle Sprint. Paga due zeri, uno per una sua caduta nella Sprint al Balaton, l’altro per la catena rotta domenica. Insomma Bezzecchi e i due spagnoli stanno viaggiando vicini nelle ultime quattro uscite.

Dietro di loro troviamo Fermin Aldeguer a quota 44 punti, con il brillante 2° posto in Austria un po’ troppo soletto, e un sorprendente Luca Marini, che con la Honda fa 42 punti, con un solo zero nella Sprint austriaca. Vicini anche i due piloti Ducati Pertamina Enduro VR46 con i 41 punti di Morbidelli, 3° nella Sprint ungherese e capace di un 4° e un 6° posto a Misano e Ungheria e Di Giannantonio tre volte a podio nelle Sprint (2° e due volte 3°) ma solo 5° e 15° nei Gp.

Enea Bastianini ha 35 punti, 14 punti presi in Austria e 21 al Montmelò dove è tornato sul podio nel Gp di domenica. È caduto tanto, il riminese, dopo aver trovato un buon rapporto con la Ktm prima della pausa estiva. Troviamo poi il miglior pilota Yamaha, Fabio Quartararo, a 33 punti grazie al Gp di Catalogna con un 2° posto nella Sprint e un 5° la domenica, Jorge Martin che, in pratica ha iniziato il suo mondiale in queste 4 gare, con 25 punti, fra cui brillano i 13 del 4° posto al Balaton, mentre Bagnaia ha raccolto 24 punti con un 8°, un 7° e un 9° posto nei Gp e 0 punti nelle Sprint. Pecco si trova Bezzecchi a 8 punti e rischia anche di perdere il terzo posto della classifica assoluta.

