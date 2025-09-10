MotoGp, Misano invita tutti allo spettacolo: “Supereremo ancora quota 160mila spettatori”

«Questo è lo sport. Da punto di vista del valore storico, ospitare la possibile vittoria mondiale di Marc Marquez aveva una sua suggestione, ma a Misano abbiamo già registrato un successo simile con la conquista del titolo da parte di Fabio Quartararo nel 2021. Ma i motivi di interesse sportivo sono tanti, a cominciare dal buon momento dei piloti locali: Bezzecchi sta facendo un campionato impressionante, ha avuto un po’ di sfortuna in Spagna, ma può capitare e gli darà ancora più carica. Bastianini sta andando forte ed è stato emozionante vederlo sul podio in Catalogna, ci siamo anche sentiti. Chiaro, puntiamo anche su Bagnaia che qua è di casa: siamo la rider’s land, molti piloti nascono qui, altri vengono a vivere. Stesso discorso per Morbidelli, Marini e Di Giannantonio, senza scordare Vietti e Arbolino o Lunetta, Guidi, che è dei nostri “cugini” del Mugello visto che è nato a Scarperia, e tanti altri. E poi i piloti della MotoE, Casadei, Ferrari, Baldassarri, Mantovani e Zaccone che si giocano il titolo».