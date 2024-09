MotoGp, Misano e Mugello, sfida all’ultimo biglietto nel derby d’Italia del pubblico

Al Misano World Circuit per natura sono competitivi. Il mantra del circuito vivo e attivo per gran parte dell’anno è stato alla base di un rilancio iniziato nel 2007, l’anno in cui il Motomondiale è tornato sulla collina del Santamonica. Così, una volta che il Kazakhstan ha alzato bandiera bianca per il week-end 20-22 settembre, il mondo del Mwc ha subito alzato la mano, candidandosi e ottenendo il raddoppio.

Derby d’Italia

I numeri che portano alla vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sono molto interessanti. Da quanto trapela, dovrebbe battersi il numero di spettatori dell’anno scorso e per quanto riguarda la parte commerciale, non c’è più uno spazio libero da tempo a corollario del Gran Premio. Due segnali fondamentali per il presente e anche per il futuro, visto che in ottica di eventuali rimodulazioni dei calendari, Paesi come l’Italia che ha due Gran Premi potrebbero rischiare un taglio.

Nell’edizione 2023 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nel corso del week-end si videro complessivamente 141.056 spettatori. Un dato che si ottiene sommando le presenze di venerdì (21.688), sabato (39.944) e domenica (79.424). Un numero che il mondo di Misano accolse con soddisfazione speciale, visto che certificava una nuova vittoria nel derby d’Italia, visto che nel 2023 al Mugello per il Gran Premio d’Italia si totalizzarono 135.670 spettatori totali. Dal 2015 al 2019, con le ultime fiammate di Valentino Rossi, Misano ha viaggiato sempre oltre quota 150mila spettatori, con il record assoluto di 159.120 che risale al 2018 con la vittoria di Andrea Dovizioso in MotoGp.

Il Mugello lancia la sfida

Il Mugello Circuit si è rilanciato alla grande e si è presentato al 2024 con numeri in crescita, confermando la risalita dopo il flop del 2022. Per il Gp d’Italia 2024, nel week-end si sono visti complessivamente 156.676 spettatori: 25.513 spettatori nel venerdì, 49.536 per il sabato e 81.267 per la domenica di gare dello scorso 2 giugno. In definitiva, dopo 135.670 spettatori del 2023, il Mugello è cresciuto di un considerevole 15%: il guanto di sfida è stato lanciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA