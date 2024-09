Un bagno di folla per Enea Bastianini a Misano. Il pubblico ha invaso la pista esplodendo di gioia per la vittoria del pilota riminese. “Una grande emozione - ha detto Enea - il week-end non era iniziato benissimo, poi col passare dei giorni la mia fiducia è aumentata. Il sorpasso all’ultimo giro? In quel punto era l’ultima opportunità per me. Ho fatto un sorpasso al limite e poi ho chiuso l’angolo. La mia ragazza è venuta a vedere la corsa e mi aveva detto: “Se non vinci non vengo più” e alla fine l’ho accontentata”.