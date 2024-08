MotoGp Misano 2024: sei poster per ogni destinazione turistica

Nuovo impulso per la promozione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini in programma a Misano World Circuit dal 6 all’8 settembre. Visto il successo nelle precedenti edizioni, per il terzo anno il poster ufficiale è stato declinato in sei versioni dalla Drudi Performance. Al fianco dei promotori istituzionali, entra quindi in gioco direttamente anche il territorio con una comunicazione promossa dai Comuni della Riviera di Rimini (Bellaria–Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica) e della Repubblica di San Marino.

Prevendita

Nel frattempo, procede bene la prevendita anche per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna del 22 settembre, secondo appuntamento di un mese straordinario nella Motor Valley con due gran premi in 15 giorni. É stata prolungata la promozione che prevede lo sconto del 30% dedicato ai possessori del biglietto del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Tutte le promozioni sono disponibili sul sito https://www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp2/ L’obiettivo condiviso è quello di arricchire con ulteriori contenuti il ‘prodotto MotoGP’ che nel 2023, sotto il profilo dell’indotto economico generato sul territorio è stato misurato da Trademark Italia in 74,440 milioni. Nel dettaglio, le spese più rilevanti del pubblico nel weekend dell’evento riguardano i 31,3 milioni per l’alloggio, 18,7 milioni spesi in ristoranti e bar, 11,4 milioni per lo shopping.