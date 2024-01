MotoGp, Migno coach del Vr 46: “Proverò a vincere il Mondiale con un ruolo diverso” VIDEO

Andrea Migno si prepara ad un 2024 da coach. Il Mig di Saludecio lascia a casa casco, tuta, guanti e stivali per affiancare Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio nella loro sfida. Come si sente? «Inizia anche per me un nuovo capitolo. Purtroppo in pista non abbiamo trovato un appuntamento diretto sulla sella, ma sono veramente felice e contento di poter contribuire al lavoro della Vr46 e del team. Il mio sogno resta quello di vincere il mondiale e spero di riuscirci in un ruolo diverso». Cosa sarà chiamato a fare nella nuova veste? «Il mio ruolo sarà quello di guardare i video dei nostri piloti, insieme ad Idalio Gavira: analizzeremo i dati della guida e cercheremo di aiutarli per farli performare al meglio». Nel 2023 l’abbiamo vista su un podio Moto3 da supplente, potrebbe rientrare anche in questo 2024? «Se la condizione lo permette perché no, ma mi vedo bene qua. Se nel 2025 verrà fuori qualche proposta la valuteremo. Mi sento ancora un pilota ma adesso voglio aiutare i miei amici».