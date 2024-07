MotoGp, Massimo Rivola in versione pilota: “Martin e Bezzecchi mi piacciono tanto” VIDEO

Massimo Rivola si è divertito a fare il pilota mercoledì nel Pro Day organizzato da VMoto. Il direttore sportivo dell’Aprilia MotoGp ha girato su una RS 660 Trofeo con il collaudatore Tommaso Marcon, in pista con una RSV4. In testa, però, resta il campionato del mondo. “Non è finito bene prima della pausa - racconta - con gli infortuni di Sava e Aleix, ma che bello vedere le Aprilia Trackhouse in prima fila”. Il team ufficiale cambia entrambi i piloti: nel 2025 arrivano Martin e Bezzecchi. “Sono due giovani che mi piacciono tanto e saranno affamati e motivati, chi per una ragione chi per l’altra: Bez aveva fatto la bocca buona a certi risultati e vorrà ripeterli, arrivare dietro dopo è dura. Sarà da gestire “.