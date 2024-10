MotoGp, Martin vince la Sprint, che paura per Bezzecchi

Jorge Martin vince la Sprint Race senza nessuna fatica e vola a +16 su un Pecco Bagnaia 4°. Terzo posto per Enea Bastianini dietro Marc Marquez. Terribile incidente per Marco Bezzecchi che, dopo essere scattato come un fulmine al via ed essere transitato 2° nei primi giri stava difendendo il 5° da Maverick Vinales, ma, a due giri dal termine quando l’Aprilia dello spagnolo lo ha passato a fine del rettilineo lo ha tamponato. Incidente spettacolare e senza conseguenze: Bez cercando di incrociare le traiettorie finisce nella scia di Mav ed è trascinato dal tunnel senz’aria. Dopo la gara è stato trasportato in ospedale a Melbourne per accertamenti, ma vista la dinamica della caduta, si può dire che poteva andare molto peggio.

Enea, che scattava dal 10° in griglia fa una bella rimonta: arriva 6° alla prima curva, passa Mav, viene saltato da un Marc partito malissimo (9° al primo giro per un errore alla prima curva) poi passa Binder e Bagnaia, per prendersi il podio. A terra finiscono Alex Marquez, Acosta, Miller e Binder. Quinto Di Giannantonio davanti a Morbidelli.

Per Savadori un 15° che bella Sprint non da punti. Per Diggia una indagine per pressione delle gomme irregolare, mentre è l’ex campione di Formula 1 Mark Webber a dare la bandiera a scacchi.