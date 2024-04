MotoGp, Martin vince la gara sprint a Jerez nel festival delle cadute

Jorge Martin (Ducati Pramac) vince una gara sprint a eliminazione con ben 11 piloti caduti. Secondo Pedro Acosta mentre terzo è Fabio Quartararo che batte Pedrosa e Morbidelli, ma viene poi penalizzato per la pressione gomme troppo bassa e scende al sesto posto, con Dani sul podio. Festival di cadute in vetta: iniizia Bagnaia steso da Binder, mentre lottano in tre per passare dalla prima curva con Bezzecchi. Caduta strana a tre: nello stesso punto e nello stesso momento di Alex Marquez,3°, Brad Binder e Enea Bastianini, che passano forse su una macchia in “trenino”. Nello stesso punto, un giro dopo, vola a terra Maverick Vinales. Poco prima finisce il sogno di Marc Marquez che, al sesto passaggio aveva preso il comando e sembrava imbattibile. A terra anche Bez che era 3°. Ben 11 piloti a terra compreso Zarco 12°, Di Giannantonio 13°, Rins 15° e Savadori,16° che riescono a tornare in sella così come fa Marc 7°, che prende 3 punti.