MotoGp, Martin vince e ora è a 14 punti da Bagnaia

Prova di forza di Jorge Martin, che trionfa nella Sprint Race davanti a Brad Binder e Marc Marquez. Bagnaia chiude 5° alle spalle di Viñales e ora ha solo 14 punti di vantaggio sullo spagnolo. Se domani Martin vince e Pecco chiude nei primi 5, il titolo andrà al piemontese. Oggi alle spalle di Pecco, si sono piazzati nell’ordine Di Giannantonio, Bezzecchi e Alex Marquez. Per il Bez un 7° posto fra gli alfieri del Gresini, ma i tre hanno evitato attacchi “scomodi”. Da segnalare la caduta di Quartararo, volato a terra mentre lottava per il 6° con Bez, dietro Pecco: domani può essere nella sfida per il podio. Solo 17° posto per Bastianini, con 20° Savadori.

Grande partenza dei big, con Bagnaia subito aggressivo, ma al comando resta il poleman Viñales. Iniziano subito le schermaglie tra Bagnaia e Martin e Marc Marquez ne approfitta per avanzare al secondo posto. La gara si infiamma subito e Binder sale al secondo posto davanti a Marc Marquez e Martin, con Bagnaia quinto. Al terzo giro Martin (3°) aumenta il ritmo, lo spagnolo della Pramac si avvicina a Binder (2°), distante appena un decimo e mezzo. Bagnaia stabile in quinta posizione e apparentemente poco brillante. Davanti la gara a 4 si infiamma tra Viñales, Binder, Martin e Marquez, mentre Quartararo scivola cercando di attaccare il 5° posto di uno spento Bagnaia. Al 6° giro Binder passa in testa e Bagnaia prova a risalire. Ma i brividi veri sono davanti: all’8° giro pazzesco sorpasso di Martin su Viñales e subito dopo lo spagnolo della Pramac infila anche Binder e sale al comando. Martin imprime un ritmo pazzesco e congela il primo posto e domani sarà spettacolo vero per conquistare il Mondiale 2023.