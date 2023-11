MotoGp: Martin si autoelimina e Bagnaia è campione del mondo, fuori Bezzecchi e Bastianini

Pecco Bagnaia centra il bis al termine di una lotta che dura pochi giri: Jorge Martin attacca e paga due errori finendo a terra. Sul podio un grande Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco che arrivano in scia al campione di Chivasso. Pecco festeggia in stile Nba, schiacciando una palla a spicchi in un canestro montato dal suo fan club, dopo l’abbraccio di Vale. Tre i titoli mondiali: uno Moto2 e due MotoGp. La sfida mondiale dura poche tornate. Pecco parte in pole, perché Vinales è penalizzato di tre posizioni per una infrazione nel warm up. Al via Bagnaia è rapido, ma Martin, in poche curve si libera delle KTM di Brad Binder e Jack Miller. In scia a Pecco arriva lungo in staccata, esce di pista e rientra 8°. Inizia il tentativo di rimonta furibondo, prima lottando con Mav, poi con Marc Marquez. Proprio qui avviene il patatrack: Martin centro la Honda di Marc in ingresso di una curva e finisce a terra. Bagnaia diventa campione e viene passato dalle due KTM. Binder finisce largo e Miller cade. Tante le cadute: finiscono nelle prime tornate le gare di Bez e Bestia. La Romagna ha raccolto tre punti con Lorenzo Savadori, sostituto di Oliveira, buon 13°.