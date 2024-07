Motogp: Martin regala vittoria e leadership a Bagnaia, doppio podio del Gresini con i fratelli Marquez, Bastianini quarto

Pecco Bagnaia vince per la prima volta in Germania e vola a + 10 su un Jorge Martin che cade a due giri dal termine, mentre era primo. Pecco prima attacca, poi subisce i sorpassi di Martin e Morbidelli, poi recupera e mette pressione allo spagnolo. A fine GP corre in tribuna per portare le proprie saponette a due bambini che esponevano un cartello in cui le chiedevano e gli auguravano buona fortuna. Gradini del podio per il Gresini Racing che piazza Marc, eccezionale rimonta da 13° a 2°, e Alex al secondo e terzo. Il Gresini Racing ora non vorrà proprio vedere il Pertamina VR46 prendere tutte e due le Gp25 ex Prima Pramac il prossimo anno. Nadia Padovani può fare la voce grossa. Per chi ha criticato le scelte di piloti di Borgo Panigale questa classifica parla chiaro. Quarto Bastianini che paga un lungo duello con Morbidelli negli ultimi giri, che gli impedisce di arrivare a giocarsi il podio. Ben 5 Ducati nei primi 5 con Oliveira 6°. Discreto Bezzecchi che fa la gara in scia a Brad Binder e Acosta, scavalca Raul Fernandez e pure Binder, chiudendo 8° vicino ad Acosta: una piccola luce in fondo al tunnel.