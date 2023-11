MotoGp: Martin re della Sprint e a -7 da Bagnaia, lontanissimi Bezzecchi e Bastianini

Jorge Martin si conferma il re della Sprint, centrando sei vittorie nelle ultime sette gare del sabato. Solo Alex Marquez a Sepang gli ha negato il settebello, spingendolo al 2°. Podio completato da Fabio Di Giannantonio, che porta ancora il Gresini Racing in alto, Luca Marini, autore della pole. Quarto posto per Alex Marquez, altro pilota del team faentino, davanti a un Bagnaia che perde 7 dei 14 punti di vantaggio che aveva. Vedremo domani, sempre alle 18, se nel gp lungo potrà cambiare le cose. Sesto Vinales a precedere Binder, Quartararo e Augusto Fernandez. Solo 13° Bez, che si era qualificato in questa posizione ed era scattato 12°: oggi nel gp dovrà inventarsi altro. Per Bastianini un 20° posto dopo essere stato coinvolto in un contatto con Aleix Espargaro e Oliveira. Il riminese, qualificato 15°, era 12° quando è caduto.