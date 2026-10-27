MotoGp, Martin prova ad andare in pista a Sepang. Bezzecchi: “Pista fantastica”

“Sto seguendo i trattamenti necessari per recuperare dall’infortunio e arrivare a Sepang nelle migliori condizioni possibili. È impossibile fare delle previsioni, dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno”. Così Jorge Martin verso il week-end in Malesia. Il pilota spagnolo viaggerà per Sepang, nonostante la frattura composta del radio in sede distale rimediata durante la sprint. Il pilota spagnolo si sta sottoponendo ai trattamenti previsti e nei prossimi giorni verrà valutata la sua condizione fisica in vista del Gran Premio.

Marco Bezzecchi arriva dopo aver conquistato il quarto posto nella sprint di Phillip Island. La gara lunga della domenica è stata invece cancellata a causa della scarsa visibilità, che non consentiva le operazioni dell’elicottero medico. “Sono contento di tornare su una pista fantastica come Sepang - ha detto Bez - speriamo che il meteo sia clemente con noi e che riusciremo a portare avanti il lavoro che stiamo facendo”.