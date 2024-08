MotoGp, Martin in pole in Austria davanti a Bagnaia e Marquez, terza fila per Bastianini e Bezzecchi VIDEO

Jorge Martin vince il braccio di ferro sul filo dei secondi con Pecco Bagnaia in 1’27”748. Dietro ai due principali sfidanti per il titolo Marc Marquez, per una prima fila tutta Ducati. Da segnalare che Pecco rimane fermo a bordo pista nel giro finale, probabilmente senza benzina e la bandiera gialla esposta dai commissari fa cancellare l’ultimo assalto di Enea Bastianini che si stava migliorando e sarebbe passato, quantomeno, in seconda fila. Per Bestia, invece, il 7°, primo della terza fila, affiancato da Morbidelli e Bezzecchi (9°). La terza fila dei due romagnoli è discreta, ma avranno bisogno di una super partenza per raggiungere il podio nella Sprint di oggi, che parte alle 15. In seconda fila troviamo le Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, fra cui si inserisce l’ottimo Miller. Il super crono di Martin è arrivato malgrado il taglio ad una mano che si è procurato lo spagnolo cadendo mentre faceva la doccia ieri sera.