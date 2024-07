MotoGp: Martin in pole, Bastianini e Bezzecchi in terza e quarta fila

Jorge Martin getta il guanto di sfida a Pecco Bagnaia con un crono di 1’19”423, nuovo record della pista. Pecco non riesce a rispondere anche per le bandiere gialle nel finale per le cadute di Vinales e Alex Marquez. Sarà 4°. In prima fila le due Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, quest’ ultimo primo in Q1 ed entrambi sotto il record di Vinales segnato ieri. Mav finito a terra al mattino replica in Q2 e sarà 7°, dietro a Alex Marquez e Franco Morbidelli. Terza fila chiusa da Enea Bastianini, alle spalle anche di Fabio Di Giannantonio. Bez riesce a passare in Q2, con l’aiutino di Bradl che taglia la strada a Marc Marquez al suo ultimo assalto in Q1, ma deve poi accontentarsi del 12° dietro Acosta e Brad Binder. Sette Ducati nei primi 12 con tre Aprilia molto veloci (ma Vinales ha preso una gran botta alla schiena) e le due Ktm-GasGas indietro. Il podio dovrebbe essere una sfida Ducati vs Aprilia, anche se è difficile immaginare Oliveira e Fernandez veloci per tutto il gp domenicale, più possibile per la Sprint. Bestia e Bez partono in posizioni discrete con il primo che può puntare al podio soprattutto domani. Alle 15 semaforo rosso e vedremo il duello fra Martin e Pecco, oltre alla rimonta di Marc 13°.