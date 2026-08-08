MotoGp, Martin in pole a Silverstone, seconda fila per Bezzecchi

Jorge Martin sorprende e strappa record e pole a Bezzecchi in 1’56”160. Marco è 5° dopo aver perso le appendici aerodinamiche del codone posteriore della sua RSGP. Tutta la prima fila è di Noale, con Raul Fernandez e Ai Ogura 2° e 3°. Buon 4° Fabio Di Giannantonio, ancora una volta il migliore dei ducatisti. Per i fratelli Marc e Alex Marquez un 6° e un 7° a precedere un Franco Morbidelli che è il migliore in Q1 davanti a Iker Lecuona, che si qualifica poi 10°. Fra i due ducatisti Acosta con la Ktm, prima moto non italiana al 9° in griglia. Le Q1 sono negative, come sempre per Enea Bastianini, solo 19°. Vien da chiedersi come mai Enea arrivi 11° nelle pre qualifiche spesso, poi in Q1 è sempre lontano da chi si gioca i primi due posti. Male la Q1 di Bagnaia, 16°. Alle 17 via alla Sprint.