MotoGP: Martin imbattibile, Marc Marquez beffa Bagnaia, Bastianini quarto, Bezzecchi ancora a terra

Jorge Martin strappa la vittoria a Marc Marquez e Pecco Bagnaia a Le Mans e, forse, strappa la Ducati Lenovo a un bravo Enea Bastianini, 4°. Finisce presto la gara del Bez, che non parte bene e cade dopo pochi giri. Prima di lui si era steso Pedro Acosta. Il momento che ha deciso la gara del Bestia è andato in scena nel primo terzo di gara: Di Giannantonio e Marc Marquez superano Aleix Espargaro, ma quando deve farlo Enea non riesce e va fuori pista insieme allo spagnolo. La punizione è un long lap penalty, che vuol dire rientrare 9°. A fine gare Bastianini salta Maverick Vinales e piazza due giri veloci del Gp. Alla fine lo separano 2” dai primi tre, poteva giocarsi la vittoria. Pecco scatta primo e mena le danze fino a nove giri dal termine quando Martin lo attacca. Dopo due passaggi Jorge passa e sui due arriva Marquez che si prende il 2° posto all’ultimo giro, relegando Pecco al 3°. Grande festa del Gresini Racing che festeggia i mille gp mondiali alla grande. Ora in classifica Martin ha 38 punti su Bagnaia e 40 su Marc e Enea. Jorge bussa alla porta di Borgo Panigale e urla: “Voglio entrare!!!”