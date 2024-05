MotoGp: Martin domina la Sprint su Marc Marquez e Viñales, Bezzecchi butta via il podio, Bastianini quarto

Jorge Martin vince senza storia la sprint dopo la pole position e allunga ancora in vetta alla classifica. Per il pilota Ducati Pramac 12 vittorie al sabato su 24 gare Sprint fino ad ora . Alle sue spalle un incredibile Marc Marquez e Maverick Viñales con Aprilia. L’alfiere del Gresini Racing scattava 13° in griglia ed era già fra i primi al termine del primo giro. Grande rimonta anche per Enea Bastianini che, per le bandiere gialle in Q2 , scattava 10° ed è stato 9° nei primi due giri, difendendosi da Pedro Acosta, per poi passare Quartararo, Di Giannantonio, Miller e Aleix Espargaro, quest’ultimo gravato di due long lap penalty per partenza anticipata, ma comunque 5°. Buon 4° posto per Bestia che torna 2° nel mondiale, scavalcando un Bagnaia che prima sbaglia il via e chiude 15° il primo giro, poi si ritira dopo un dritto. Grande gara a metà per Marco Bezzecchi che gira al 2° posto per gran parte della corsa, ma cade a 4 giri dal termine, mentre cercava di essere piu veloce di un Marquez che si avvicinava. Sesto Acosta davanti a Fabio Di Giannantonio.